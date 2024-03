O atacante uruguaio Darwin Núñez foi o autor de dois gols do Liverpool na partida - Michal Cizek / AFP

Publicado 07/03/2024 18:01

O Liverpool encaminhou a classificação para as quartas de final da Liga Europa ao derrotar o Sparta Praga por 5 a 1, com dois gols do uruguaio Darwin Núñez, nesta quinta-feira, na Generali Arena, em Praga, na República Checa. Assim como os comandados de Jürgen Norbert Klopp, a Roma também se deu bem ao bater o Brighton, da Inglaterra, por 4 a 0. Já o líder do Campeonato Alemão, o Bayer Leverkusen, buscou o empate com o Qarabag, do Azerbaijão, por 2 a 2.