Um dos destaques do Real Madrid, Bellingham foi convocado por Southgate - Pierre-Philippe Marcou / AFP

Um dos destaques do Real Madrid, Bellingham foi convocado por SouthgatePierre-Philippe Marcou / AFP

Publicado 14/03/2024 13:20

A Federação de Futebol da Inglaterra divulgou, na manhã desta quinta-feira, os jogadores convocados para os amistosos contra Brasil e Bélgica, nos dias 23 e 26 de março, respectivamente, em Wembley. O treinador Gareth Southgate chamou, ao todo, 25 atletas, incluindo o atacante Harry Kane, do Bayern de Munique, e o meia Bellingham, do Real Madrid.

O volante Henderson, que teve curta passagem pelo futebol árabe, também foi chamado. Atualmente, ele está no Ajax. Além dele, Walker, Stones e Foden, vencedores da Liga dos Campeões e do Mundial de Clubes de 2023 com o Manchester City, foram convocados.

Na última lista antes da convocação para a Eurocopa 2024, o atacante Gordon, do Newcastle, e o zagueiro Branthwaite, do Everton, foram chamados pela primeira vez para a seleção principal.

Confira a lista completa dos convocados por Southgate:

Goleiros - Johnstone (Crystal Palace), Pickford (Everton) e Ramsdale (Arsenal);

Defensores - Branthwaite (Everton), Chilwell (Chelsea), Dunk (Brighton), Gomez (Liverpool), Konsa (Aston Villa), Maguire (Manchester United), Stones (Manchester City) e Walker (Manchester City);

Meio-campistas - Bellingham (Real Madrid), Gallagher (Chelsea), Henderson (Ajax), Maddison (Tottenham) e Rice (Arsenal);

Atacantes - Bowen (West Ham), Foden (Manchester City), Gordon (Newcastle), Kane (Bayern de Munique), Palmer (Chelsea), Rashford (Manchester United), Saka (Arsenal), Toney (Brentford) e Watkins (Aston Villa).