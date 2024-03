Com duas condenações de prisão na Holanda, Quincy Promes joga no Spartak Moscou, da Rússia - Alberto Pizzoli/AFP

Com duas condenações de prisão na Holanda, Quincy Promes joga no Spartak Moscou, da RússiaAlberto Pizzoli/AFP

Publicado 14/03/2024 15:59

Rio - Após ser condenado a seis anos de prisão por tráfico de 1,3 tonelada de cocaína, o atacante Quincy Promes foi preso no último dia 29 de fevereiro, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. O jogador, de 32 anos, foi localizado em um local de luxo.

Quincy Promes foi condenado por tráfico de 1,3 tonelada de cocaína, em dois carregamentos que saíram do Brasil e chegaram à Bélgica. O jogador foi acusado de ter importado a droga em janeiro de 2020, através do porto da Antuérpia, uma cidade portuária belga.

O ex-jogador do Ajax e da seleção holandesa estava no Spartak Moscou, da Rússia. Inicialmente, o governo russo não queria fazer a extradição do atleta. Entretanto, os Emirados Árabes Unidos possui um acordo de extradição com a Holanda.

Quincy Promes já era suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas e de participar de uma organização criminosa. Além disso, o jogador chegou a receber um pedido de prisão do Ministério Público da Holanda, em 2022, por esfaquear um primo durante uma briga em 2020.