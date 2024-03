Taça da Libertadores ficou com o Fluminense em 2023 - Marina Garcia/Fluminense

Publicado 14/03/2024 16:29

desde 2012, quando a dupla Fla-Flu teve a companhia do Vasco.

O Botafogo se classificou para a fase de grupos da Libertadores e é o terceiro clube carioca na atual edição, juntando-se a Flamengo e Fluminense. Isso não acontecia

Se naquele ano não houve clássico carioca na competição, em 2024 pode ser diferente. Por vir da fase preliminar, o Glorioso, que busca o título inédito, pode cair no mesmo grupo do Rubro-Negro ou do Tricolor.



Relembre a Libertadores com três clubes cariocas



Na Libertadores de 2012, o Vasco se classificou como campeão da Copa do Brasil, enquanto o Flamengo foi o quarto do Brasileirão e o Fluminense, o terceiro. O Rubro-negro foi eliminado na fase de grupos por Lanús, da Argentina, e Emelec, do Equador, ficando à frente apenas do Olimpia, do Paraguai. E ainda viu os outros dois rivais passarem com facilidade em seus grupos.

Os tricolores tiveram a melhor campanha da fase, com 15 pontos contra Boca Juniors, Zamora, da Venezuela, e Arsenal, da Argentina. Já os vascaínos ficaram em segundo lugar no grupo, mas com os mesmos 13 pontos do Libertad, do Paraguai, deixando Nacional, do Uruguai, e Alianza Lima, do Peru, para trás.



Naquela edição, os confrontos das oitavas de final ainda eram definidos pelos desempenhos nos grupos. O Fluminense passou pelo Internacional, enquanto o Vasco superou o Lanús nos pênaltis.



Os dois clubes cariocas, entretanto, pararam nas quartas de final. O Tricolor voltou a pegar o Boca Juniors e foi eliminado no Engenhão, enquanto o Cruz-Maltino perdeu para o Corinthians, na famosa defesa de Cássio cara a cara com Diego Souza. Os paulistas acabariam sagrando-se campeões da Libertadores naquele ano.