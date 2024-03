Apenas dois clubes seguirão vivos para conquistar o troféu do Carioca - Divulgação

Publicado 14/03/2024 17:24

Reunião na sede da Ferj com os clubes que disputam a semifinal do Carioca definiu os árbitros das duas partidas. Wagner Nascimento Magalhães apitará a partida de volta entre Flamengo e Fluminense, sábado (16), às 21h (de Brasília).

Já o duelo entre Vasco e Nova Iguaçu, no domingo (17), às 16h, ficará a cargo de Yuri Elino, que comandou o primeiro Fla-Flu da seminal, vencido pelo Rubro-Negro por 2 a 0. O VAR ficará com Rodrigo Carvalhaes. Desta vez, a SAF vascaína enviou um representante à reunião.



Wagner Magalhães foi árbitro em cinco partidas do Campeonato Carioca de 2024, sendo dois clássicos. No primeiro, Vasco e Flamengo ficaram no 0 a 0 e, no outro, o Cruz-Maltino derrotou o Botafogo por 4 a 2. Ele terá como VAR Rodrigo Nunes de Sá.



Para chegar à final, o Flamengo pode perder por até dois gols de diferença, enquanto o Fluminense precisa vencer por pelo menos três. Já o Nova Iguaçu, após o 1 a 1 com o Vasco na ida, tem a vantagem de um novo empate e quem vencer se classifica.