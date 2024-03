Liga Tênis completa nove anos em 2024 - Divulgação

Publicado 14/03/2024 22:00

São Paulo - Na próxima semana, dias 23 e 24 de março, a Liga Tênis 10, que é um movimento dedicado ao crescimento do esporte no Brasil, realizará um torneio de tênis para crianças de 5 a 12 anos, na PlayTennis Morumbi, em São Paulo. A competição conta ainda com um bate-papo ministrado por Alessandra Stefani, mãe da tenista Luisa Stefani, com foco em temas de mentoria familiar.



O cronograma do torneio da Liga Tênis 10 prevê divisões por idades e categorias nos dois dias. Saiba os detalhes abaixo:

- No sábado, 23, a partir das 12h, crianças de sete a dez anos, da categoria intermediária, irão competir entre si. Já às 15h, crianças de cinco a dez anos, da categoria iniciante, entram em quadra.

- No domingo, 24, é a vez da disputa entre crianças entre dez e 12 anos, de nível mais avançado.

- Já o bate-papo com Alessandra Stefani acontece, à tarde, tanto no sábado quanto no domingo.





"A ideia deste evento é trazer um dia de muita competição e conhecimento. A primeira edição na BS Sports foi um sucesso e resolvemos repetir a dose com o apoio da PlayTennis. Os dois espaços foram fundamentais para colocarmos essa ideia para frente. Convidamos as crianças para jogar e os pais para aprender um pouco mais sobre o universo do tênis. No bate-papo, a Alessandra irá discutir as diferentes trajetórias possíveis no tênis e como eles podem ser capazes de impactar na carreira esportiva dos filhos ' ressaltou Bruna Assemany, CEO da Liga. - As inscrições podem ser feitas pelo site: https://www.ligatenis10.com.br/torneio-liga-tenis-10-sao-paulo-1