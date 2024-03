Comemoração dos jogadores do Liverpool - Oli Scarff/AFP

Comemoração dos jogadores do LiverpoolOli Scarff/AFP

Publicado 14/03/2024 18:53

Inglaterra - O Liverpool pisou fundo no acelerador e voltou a vencer o Sparta Praga para garantir a vaga nas quartas de final da Liga Europa 2023/24. Os Reds golearam a equipe da República Tcheca por 6 a 1 em Anfield, nesta quinta-feira, 14, pelo jogo da volta das oitavas da competição continental.

Na ida, o time de Jürgen Klopp havia vencido o Sparta Praga por 5 a 1. Dessa forma, o Liverpool garantiu vaga na próxima fase da Liga Europa com um triunfo de 11 a 2 no placar agregado.

RESUMÃO

O Liverpool começou com um ritmo intenso e abriu um 4 a 0 no placar com menos de 15 minutos de jogo. Darwin Núñez, Bobby Clark, Salah e Gakpo marcaram nessa sequência fulminante.

Já na reta final do primeiro tempo, em um dos raros ataques do Sparta Praga, os tchecos conseguiram diminuir a vantagem inglesa com o gol de Veljko Birmancevic.



No retorno do intervalo, o Liverpool novamente voltou com tudo e, aos três minutos, fez o quinto com Szoboszlai. Pouco depois, Gakpo fechou a conta para o time inglês, que só parou de tentar ampliar a vantagem com o apito final.

E AGORA?

Classificado para as quartas de final da Liga Europa, o Liverpool conhecerá seu adversário no sorteio desta sexta-feira. A cerimônia acontecerá na sede da Uefa, em Nyon, na Suíça.