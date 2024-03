Mascote do Inter é acusado de importunação sexual - Divulgação/Internacional

Mascote do Inter é acusado de importunação sexualDivulgação/Internacional

Publicado 14/03/2024 22:00 | Atualizado 14/03/2024 22:02

Porto Alegre - Nesta quinta-feira, 14, o Internacional anunciou a saída do intérprete do mascote Saci. A decisão vem após o funcionário ser indiciado por importunação sexual . Ele, vale lembrar, foi alvo de um inquérito policial e é investigado após sofrer duas acusações do crime durante o Gre-Nal do dia 25 de fevereiro, no Beira-Rio.

VEJA A NOTA DO INTERNACIONAL

O Sport Club Internacional comunica que o ator que interpretava o seu mascote não faz mais parte do quadro de funcionários do Inter.



O Clube reitera que segue à disposição das autoridades para prestar os esclarecimentos necessários para a depuração dos fatos. Também reforça sua solidariedade com as mulheres envolvidas neste episódio, seguindo à disposição tanto delas quanto das autoridades.



Ainda, o Inter informa que mantém suas iniciativas de conscientização e prevenção internas, incluindo às pessoas responsáveis pela interpretação do Saci.



Por fim, o Clube do Povo reafirma seu comprometimento social e institucional, com as diversas campanhas e ações já realizadas em seus canais de divulgação para o público externo, ressaltando o repúdio a qualquer tipo de importunação, discriminação e preconceito, bem como seu compromisso para que o Beira-Rio seja sempre um lugar seguro e acolhedor para todas as pessoas.

ENTENDA O CASO

A repórter Gisele Kümpel, do Canal 'Monumental', denunciou ter sofrido importunação sexual por parte do homem que se veste como Saci, mascote do Internacional, durante o clássico com o Grêmio, no dia 25 de fevereiro, no Beira-Rio. A jornalista registrou um Boletim de Ocorrência (B.O.) sobre o caso e pediu medida protetiva contra o funcionário do clube gaúcho.

Em sua conta no Instagram, Gisele deu detalhes sobre o ocorrido e relatou ter sido abraçada e beijada pelo mascote no momento de um dos gols do Inter ( saiba mais ).

Posteriormente, uma torcedora do Inter o acusou do mesmo crime . Ela registrou boletim de ocorrência no dia 4 de março, na Delegacia de Atendimento Especializado à Mulher (DAEM), e disse ter passado por situação semelhante à da jornalista no dia do clássico.

Segundo a polícia, a torcedora estava na arquibancada destinada aos torcedores do Inter e chamou o mascote para tirar uma foto. Neste momento, ela alega ter sofrido importunação sexual por parte do funcionário do clube gaúcho.