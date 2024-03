Vini Jr. marcou duas vezes no empate do Real Madrid com o Valencia, no Mestalla - Jose Jordan/AFP

Publicado 02/03/2024 19:21

Espanha - No reencontro de Vini Jr. com a torcida do Valencia no Estádio de Mestalla cerca de nove meses depois do episódio de racismo sofrido na temporada passada do Campeonato Espanhol, o Real Madrid lutou até o fim e contou com grande atuação do brasileiro, que marcou duas vezes no empate em 2 a 2. Os merengues deixaram o gramado revoltados com a arbitragem, que encerrou o confronto durante o ataque que resultaria no gol da virada aos 53 minutos da segunda etapa.

Com o resultado, o Real segue na liderança do Campeonato Espanhol com 66 pontos somados, seguido do Girona, que tem 59 na segunda colocação. O próximo compromisso será contra o RB Leipzig, da Alemanha, pela volta das oitavas de final da Liga dos Campeões - na ida, vitória do time espanhol por 1 a 0.

Duelo aguardado e recheado de emoções

A equipe da casa iniciou o duelo sendo controlada pelos merengues, mas aproveitou boas oportunidades no meio da primeira etapa e golpeou duas vezes seguidas. Aos 27 minutos, Fran Pérez finalizou errado, mas a bola foi na direção de Hugo Duro, que desviou de cabeça para abrir o placar. No ataque seguinte, aos 29, Carvajal errou na saída de bola e entregou de graça para Yaremchuk, que driblou o goleiro Lunin e ampliou.

O Real Madrid encontrou dificuldades até o fim da primeira etapa, mas contou com a estrela dele: Vini Jr. brilhou, se posicionou sobre o episódio vivido, provocou a torcida do Valencia e calou o Mestalla para aumentar a invencibilidade da equipe em LaLiga para 21 jogos.

Primeiro, o camisa sete diminuiu o marcador aos 49 minutos. Carvajal cruzou da direita, e o brasileiro finalizou dentro da pequena área para diminuir a vantagem dos mandantes. Na comemoração, braço direito erguido e punho cerrado em direção aos torcedores, cena que marca a luta contra o racismo.

O líder do torneio voltou do intervalo com postura agressiva e novamente controlando o adversário. Vini Jr., que já ouvia provocações em todas as jogadas, deu um ponto final e mostrou que é um dos melhores do mundo. Aos 29 do segundo tempo, Brahim Díaz cruzou e o brasileiro apareceu na segunda trave para cabecear e empatar o duelo. Ele saiu vibrando e direcionou sua celebração aos torcedores da casa. Jogadores do Valencia o cercaram, mas seus companheiros de Real Madrid logo apartaram e saíram em defesa do atacante.

Emoção até o fim

Os acréscimos reservaram situações incríveis em um dos duelos mais esperados da atual edição do Campeonato Espanhol. Quando tudo parecia se encaminhar para um empate, aos 45, Hugo Duro finalizou, caiu na área, e o árbitro Jesús Manzano assinalou pênalti. Ele, no entanto, foi chamado ao monitor do VAR, analisou o lance com as câmeras e anulou a marcação.

Veio, então, um dos lances mais polêmicos dos últimos anos do futebol europeu. O Real Madrid pressionou até o fim e conquistou a virada. Ou não. Brahim fez jogada pela direita e cruzou na cabeça de Bellingham, que desviou no canto direito e marcou o terceiro gol. Jesús Manzano, no entanto, trilou o apito no momento do cruzamento encerrando o confronto.

Todo a delegação do Real Madrid invadiu o gramado reclamando da atitude do árbitro, que, além de encerrar a partida em um lance promissor dentro da área, também não repôs o tempo perdido dentro dos acréscimos por conta da revisão no VAR no lance do pênalti marcado para o Valencia.