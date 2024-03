Ex-goleiro Getúlio Vargas é o idealizador do projeto "Futsummit" - Divulgação

Publicado 02/03/2024 17:43

Rio - O Futsummit teve sua edição de 2024 confirmada. Nos dias 27 e 28 de março, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, o evento oferecerá ao público presente troca de experiências com figuras renomadas no meio esportivo, conteúdos especiais focados em networking abertura quanto ao mundo dos negócios. As inscrições são por meio do site oficial , e o evento acontecerá de forma on-line ou presencial.

Os painéis serão divididos em diversas trilhas de conteúdo, como gestão, marketing, jornalismo, liderança, ESG, direito desportivo, performance e carreira. Todas as apresentações serão transmitidas, ao vivo e gratuitamente pela internet, aos inscritos, democratizando o acesso ao conhecimento, que é o propósito do Futsummit desde a sua primeira edição, ainda em 2020.

O eterno craque e hoje conselheiro do clube japonês Kashima Antlers, Zico, está confirmado no Super Futsummit 2024, assim como o diretor de seleções da CBF, Rodrigo Caetano, o presidente do Fluminense, Mario Bittencourt, e o CEO do Fortaleza EC, Marcelo Paz. O tema gestão também será abordado pelo diretor-executivo do Vasco da Gama, Alexandre Mattos.

Com diretriz multidisciplinar, o Super Futsummit 2024 abordará temas como a relevância da gestão profissional no futebol, a importância da diversidade, o marketing com ferramenta de engajamento, entre outros. A diretora jurídica do Fluminense, Roberta Fernandes, os jornalistas Mauro Beting e Benjamin Back, e o ex-jogador e hoje empresário, comunicador e palestrante Diego Ribas também são nomes certos no evento, dividindo conhecimento com quem deseja trabalhar no cenário esportivo no Brasil ou para quem já integra o ecossistema e busca aperfeiçoando nas áreas. A edição deste ano conta com patrocínio e naming rights da marca Superbet.

"Sempre entendi, ainda quando jogador profissional, que o futebol é muito mais do que o jogo dentro das quatro linhas. Por isso, me dediquei também no especialização em outras áreas da indústria do esporte, e fico muito feliz em poder proporcionar a tanta gente a oportunidade de adquirir conhecimento com o que há de mais competente no futebol brasileiro, na nova edição do Futsummit. E o melhor, agora com a opção da experiência presencial, pela primeira vez na história do evento, ou de maneira gratuita, no cenário on-line", explica o empresário, apresentador e idealizador do projeto, Getúlio Vargas.