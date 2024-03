Briga entre torcedores de Atlético-MG e Cruzeiro em Belo Horizonte - Reprodução

Publicado 02/03/2024 17:27

Minas Gerais - Um homem foi morto em uma briga entre membros de torcidas organizadas do Atlético-MG e do Cruzeiro, em Belo Horizonte, na tarde deste sábado (2).

De acordo com informações iniciais da Polícia Militar de Minas Gerais, outros três foram baleados e um foi atingido com uma pancada na cabeça. Dois suspeitos de terem participado do confronto foram detidos.

Os dois rivais entraram em campo neste sábado, no mesmo horário, pela oitava rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro. O Atlético mandou seu jogo contra o Ipatinga na Arena MRV, enquanto o Cruzeiro recebeu o Uberlândia no Mineirão.

*Em atualização