Léo Ortiz será jogador do Flamengo em 2024Ari Ferreira / Bragantino

Publicado 02/03/2024 16:48

O vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, confirmou o acerto com o Red Bull Bragantino para a chegada de Léo Ortiz. O dirigente não deu prazo para ele se apresentar, mas a tendência é que seja no início da próxima semana , possivelmente na terça-feira (5).