Léo Ortiz era desejo do Flamengo há meses e, finalmente, foi liberado pelo Bragantino - Ari Ferreira / Red Bull Bragantino

Publicado 02/03/2024 11:11

não enfrentará o Botafogo pela pré-Libertadores e se apresentará ao

Léo Ortize se apresentará ao Flamengo na próxima semana. O fim da novela da negociação com o Red Bull Bragantino aconteceu após mais uma reunião entre as diretorias dos dois clubes na sexta-feira (1).

O zagueiro é esperado no início da semana, no Rio, para assinar o contrato de cinco anos com o Rubro-Negro, de acordo com o site 'ge'.



desejo do Bragantino de manter Léo Ortiz pelo menos para os dois confrontos pela terceira fase da preliminar da Libertadores

Apesar do, pesou a vontade do zagueiro, que queria a liberação imediata , assim como o Flamengo.

A negociação, que se arrastava desde dezembro, foi decidida na quinta, quando os dois clubes entraram em acordo em relação ao valor a ser pago. O Rubro-Negro desembolsará sete milhões de euros (cerca de R$ 37,7 milhões) em quatro parcelas pelos próximos dois anos.



Além disso, há a possibilidade de pagar mais 1,5 milhão de euros (R$ 8 milhões) em bonificação. As metas são relativas a conquistas de títulos do zagueiro.