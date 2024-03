Léo Pereira marcou, de falta, um dos gols do Flamengo contra o Madureira - Divulgação/Flamengo

Publicado 02/03/2024 18:15

Rio - O Flamengo não deu chances ao Madureira no Maracanã pela última rodada, venceu com facilidade por 3 a 0 e confirmou o título da Taça Guanabara ao terminar a fase de classificação na liderança. Autor de um lindo gol de falta, que fechou o placar, o zagueiro Léo Pereira celebrou o momento com a camisa rubro-negra e destacou o trabalho para aprimorar as jogadas de bola parada.

"Momento maravilhoso. Não só eu como toda a equipe vem vivendo. Saímos muito felizes pela partida de hoje", disse o jogador, após a partida, em entrevista à Band.

Léo Pereira vem tentando se afirmar como um dos cobradores de falta do Flamengo em um elenco recheado de especialistas no fundamento. O gol marcado na vitória sobre o Tricolor Suburbano foi dedicado a um companheiro de zaga que terminou a partida ao seu lado - Léo iniciou no banco e entrou no lugar de Fabrício Bruno ainda no intervalo.

"É um fundamento que estou aprimorando um pouco. Tem muitos jogadores qualificados para bater durante as partidas. Próprio David (Luiz), que me ensinou algumas técnicas e falei que o primeiro gol de falta eu iria dedicar a ele."

O Flamengo, agora, aguarda pelo desfecho da última rodada para conhecer seu adversário na semifinal e vê quatro cenários. Caso o Vasco não vença a Portuguesa e o Botafogo bata o Fluminense, a equipe de Tite irá enfrentar o Alvinegro, que, neste cenário, ficaria com a última vaga - o cruzamento indica 1º x 4º e 2º x 3º.

Se Alvinegro e Cruz-Maltino vencerem, e o Nova Iguaçu apenas pontuar contra o Volta Redonda, o Flamengo enfrentará o Fluminense na semifinal. Agora, caso Fluminense e Vasco vençam seus jogos, e o time da Baixada Fluminense tropece no Voltaço, o Rubro-Negro jogará contra a grande surpresa dentre os clubes de menor investimento no Estadual.