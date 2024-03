Tite fez elogio a Zico durante gravação de programa especial da FlaTV - Reprodução de vídeo

Publicado 02/03/2024 14:13

Tite não tem dúvidas e fez questão de dizer que considera Zico melhor jogador do que os argentinos Messi e Maradona. O treinador do Flamengo deu a declaração para a FlaTV, que produziu um programa especial para celebrar os 71 anos do Galinho, que faz aniversário no domingo (3).



"Jogava mais do que Messi? Jogava. Jogava mais do que Maradona? Jogava. Era mais completo. Tinha bola aérea, bola parada, finta e lance pessoal, finalização de média distância, não era egoísta e fazia assistência. O jogador mais completo que eu vi jogar", elogiou.



Tite falou no encontro que teve com Zico, para o programa especial. E o maior ídolo do Flamengo fez questão de ressaltar que o treinador já havia feito a declaração a ele antes de assumir o clube.



"Você me falou antes de estar no Flamengo", disse Zico.



Momentos antes, Tite chegou a dizer: "É puxa-saco? Pode me chamar do que quiser, mas é aquilo que eu, enquanto pessoa e profissional, acredito".



Zico é o maior ídolo do Flamengo, com quem conquistou a Libertadores e o Mundial de 1981, assim como quatro Brasileiros e sete Cariocas. Além disso, ele é o maior goleador do clube, tendo marcado 508 gols.