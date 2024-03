Gabigol tem contrato com o Flamengo até o fim do ano - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 02/03/2024 18:45 | Atualizado 02/03/2024 18:53

Rio - Desfalque na vitória sobre o Madureira, neste sábado (2), no Maracanã, por conta de lesão muscular, Gabigol ainda tem muita história para escrever com a camisa do Flamengo. Foi o que garantiu o presidente do clube, Rodolfo Landim, durante a festa do título da Taça Guanabara.

"Teve uma pequena lesão, por isso que não jogou ele e o Wesley, mas já deve estar perfeitamente disponível. É jogador do Flamengo até o fim do ano", disse Landim, que completou.

"Não vai sair do Flamengo, a torcida pode ficar tranquila."

Questionado sobre a chegada de mais reforços, o mandatário do Rubro-Negro pediu calma aos torcedores. O clube, vale destacar, já acertou a contratação do zagueiro Léo Ortiz, do Red Bull Bragantino.

"Gente, calma... A janela fecha no dia 7. Existe no regulamento uma janela especial do dia 1 de abril ao dia 19 para jogadores que estavam em torneios especiais, tem que ficar de olho."

Ao falar sobre o planejamento da temporada, Rodolfo Landim destacou que o trabalho do Flamengo começou ainda em 2023, com a chegada de Tite. O presidente elogiou o treinador em meio às boas apresentações do elenco no início do ano e também sobre as análises para contratações.

"Esse ano começou um pouco antes do ano passado com a chegada do Tite. Ele conhece o elenco, fez a avaliação do plantel e das contratações que precisaríamos fazer... O mais legal é ver o time jogando muito bem. Merecemos essa vitória. Jogamos melhor esse campeonato, o título é merecido. Isso mostra o comportamento que o time terá até o final do ano.