Léo Ortiz deve ser o novo reforço do FlamengoAri Ferreira/Red Bull Bragantino

Publicado 01/03/2024 20:36 | Atualizado 01/03/2024 20:38

Rio - Em negociações avançadas para defender o Flamengo nesta temporada, o zagueiro Léo Ortiz já comunicou ao Red Bull Bragantino que não deseja entrar em caampo nos jogos contra o Botafogo, válidos pela terceira fase da Conmebol Libertadores, nos dias 6 e 13 de março.

Tal decisão em nenhum momento contou com interferência do Rubro-Negro, parte interessada na negociação, que só se opôs à ideia. Em caso de lesão em um dos jogos, o negócio será desfeito automaticamente. As informações são do jornalista Venê Casagrande.

Comissão técnica e diretoria do Red Bull Bragantino querem ao menos a participação do defensor nas decisões contra o Glorioso, valendo vaga na fase de grupos. O clube se apoia em brecha do Regulamento Nacional de Registro e Transferência de Atletas de Futebol (RNRTAF), que permite a inscrição de jogadores após o encerramento da janela de transferências - esta definida para o dia 7/3.

O Flamengo deve assinar contrato válido por cinco anos com Léo Ortiz, em transação na casa dos 8,5 milhões de euros (cerda de R$ 45 milhões na cotação atual).