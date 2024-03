Jorge Jesus é o técnico do Al-Hilal, da Arábia Saudita - Divulgação/Al-Hilal

Publicado 01/03/2024 16:54

Arábia Saudita - O Al-Hilal ficou ainda mais perto de entrar no Guinness Book, o livro dos recordes. Nesta sexta-feira (1), o time comandado por Jorge Jesus bateu o Al-Ittihad por 3 a 1, de virada, pela 22ª rodada do Campeonato Saudita, e chegou a 25 triunfos seguidos em jogo oficiais oficiais.

Com o triunfo sobre o rival, a equipe igualou a marca do Ajax, da Holanda, que também ganhou 25 partidas seguidas no ano de 1955. Agora, faltam apenas duas vitórias para empatar o recorde mundial, que pertence ao The New Saints, do País de Gales, com 27.

E dois dos próximos três compromissos do Al-Hilal serão novamente contra o Ittihad, ambos pela Liga dos Campeões da Ásia, nos dias 5 e 12 deste mês. Entre os jogos de mata-mata, Jorge Jesus enfrentará o Al-Riyadh pela liga nacional.

O Al-Hilal disparou na liderança do Campeonato Saudita, com 62 pontos somados em 22 partidas disputadas - além das 20 vitórias, a equipe soma dois empates e não perder nenhum jogo. O Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, comandado pelo português Luís Castro, ex-Botafogo, é o vice-líder com 53.