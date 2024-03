Andreas Pereira é um dos principais destaques do Fulham - AFP

Andreas Pereira é um dos principais destaques do FulhamAFP

Publicado 01/03/2024 15:24

Rio - Ex-meia do Flamengo, Andreas Pereira, que atualmente defende o Fulham, da Inglaterra, foi uma das novidades da primeira convocação feita por Dorival Júnior na Seleção , para os amistosos contra a Inglaterra, no dia 23 de março, e diante da Espanha, no dia 26 de março. Entretanto, o curioso é que o chamado para defender a Amarelinha vem pouco tempo depois da Bélgica fazer o convite para o jogador integrar sua seleção.

Em entrevista ao "ge", Andreas, que nasceu no país e defendeu as seleções de base da Bélgica até o sub-15, confirmou que recebeu o convite para defender novamente a nação europeia em meados de 2023. Entretanto, ele recusou tal convite na esperança de ser convocado novamente para a seleção brasileira.

"Eles me procuraram no início da temporada e perguntaram se eu estava disposto a ser convocado pela Bélgica, falaram com meu empresário também, e eu sempre deixei claro que o meu sonho é o Brasil. Meu sonho é defender a seleção brasileira, não mudou nada e não vai mudar. Ele disse para eu pensar bem, ver como vai ser, mas deixar um sonho de criança de lado só para jogar em uma seleção e não me sentir bem...", disse Andreas.



"Sou brasileiro, minha família é brasileira, e jogar em uma seleção só para dizer que joguei na seleção não faz sentido nenhum. Sou grato a Bélgica, por tudo que o país fez por mim, eu cresci lá, mas sou brasileiro e meu sonho é a seleção brasileira. Vou lutar até o último minuto até isso acontecer", completou.

Apesar de defender a Bélgica até o Sub-15, em 2015, Andreas fez parte do grupo da seleção brasileira que ficou com o vice da Copa do Mundo sub-20. Ele também foi chamado para o time principal da Amarelinha uma vez, por Tite, após a Copa do Mundo de 2018, nos amistosos contra Estados Unidos e El Salvador. Contra a seleção caribenha, inclusive, ele entrou em campo e atuou por 20 minutos.