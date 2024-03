Dorival Júnior convocou a seleção brasileira pela primeira vez - Marcello Dias/CBF

Dorival Júnior convocou a seleção brasileira pela primeira vezMarcello Dias/CBF

Publicado 01/03/2024 13:57

Rio - Uma nova era começou. O técnico Dorival Junior convocou, nesta sexta-feira (1), a seleção brasileira pela primeira vez . O treinador chamou 26 jogadores para os amistosos contra as seleções da Inglaterra, em Wembley, no dia 23, e contra a Espanha, no dia 26, no Santiago Bernabéu. A lista conta com sete jogadores que atuam no Brasil e seis estreantes com a camisa amarelinha.