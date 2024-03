Implementação do cartão azul no futebol passou a ser discutida no início de 2024 - Divulgação

Publicado 01/03/2024 21:05

Suíça - O projeto de implementação do cartão azul no futebol não deve sair do papel. Às vésperas do congresso anual da International Board (IFAB), que regulamenta as regras do futebol, a imprensa inglesa já trata o assunto como página virada e pauta que não deve ganhar força na reunião deste sábado (2).

A principal causa de um passo para trás em relação à mudança foi a repercussão negativa no mundo da bola. O assunto chegou a ser negado pela Fifa, que tem 50% dos votos da IFAB para manutenção das regras. As informações são dos veículos "Telegraph" e o " The Guardian".

O cartão azul tiraria o jogador de campo por 10 minutos e poderia ser aplicado em casos de simulação, faltas antijogo ou desrespeito à arbitragem. Em caso de um cartão azul e um amarelo durante o jogo, o atleta seria expulso.

A falta de convicção da entidade sobre a nova punição no futebol também foi um dos motivos que fizeram a ideia perder força. Por outro lado, o IFAB deve prosseguir com testes em cima das faltas classificadas como "cínicas" e simulações.