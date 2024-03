Ao retornar ao Brasil, Juan jogou no Internacional entre 2012 e 2015 e encerrou a carreira após uma segunda passagem pelo Flamengo, de 2016 a 2019. Logo em seguida, Juan assumiu a função de gerente técnico do Flamengo. Juan foi contratado pela Roma (ITA) em 2007 e jogou pela equipe até 2012. Neste período voltou a servir a seleção, sendo mais uma vez campeão da Copa das Confederação, em 2009, além de disputar uma Copa de 2010, na África do Sul. Em 2002, o zagueiro se transferiu para o Bayer Leverkusen (ALE), onde jogou até 2007. Na seleção, foi convocado para a Copa do Mundo de 2006, na Alemanha, e sagrou-se campeão da Copa América (2004 e 2007) e da Copa das Confederações (2005). Juan iniciou a carreira nas categorias de base do Flamengo e se tornou um dos grandes zagueiros da história do clube, onde atuou de 1996 a 2002 e conquistou os Campeonatos Cariocas de 1999, 2000 e 2001, além da Mercosul de 1999 e da Copa dos Campeões de 2001.

Juan, que assinou contrato ao lado do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, vai iniciar seus trabalhos para a preparação dos dois amistosos que o Brasil vai disputar na Europa. No dia 23, enfrenta a Inglaterra, no Estádio de Wembley, em Londres, e no dia 26, a Espanha, no Santiago Bernabéu, em Madri.