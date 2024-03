Fluminense e Botafogo fazem clássico na última rodada do Campeonato Carioca - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 01/03/2024 18:14

Rio - Em reunião realizada nesta sexta-feira (1) na sede da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), Fluminense e Botafogo definiram árbitro Felipe da Silva Gonçalves Paludo, de 37 anos, para apitar o clássico no próximo domingo (3), às 16h, no Maracanã, pela última rodada da Taça Guanabara.

Na atual edição do Estadual, Felipe Paludo não apitou nenhum jogo do Botafogo e trabalhou em apenas um do Fluminense, na vitória do Tricolor por 2 a 1 sobre a Portuguesa, na segunda rodada.

Completam a equipe de arbitragem Thiago Rosa de Oliveira Esposito (assistente número um), Thiago Filemon Soares Pinto (assistente número dois) e Alexandre Vargas Tavares (quarto árbitro). O responsável pela arbitragem de vídeo do clássico será Rodrigo Carvalhaes de Miranda.

A partida encerrará as campanhas das equipes na fase de classificação do Carioca. O Botafogo precisa vencer o Fluminense e torcer por um tropeço do Vasco, que encara a Portuguesa em São Januário. O Tricolor, campeão da Recopa Sul-Americana, já está nas semifinais.