Vini Jr. marcou os gols do Real Madrid no empate em 2 a 2 com o ValenciaJose Jordan/AFP

Publicado 02/03/2024 20:48

Espanha - Após o esperado retorno ao Mestalla, casa do Valencia, o atacante Vini Jr. reagiu nas redes sociais com publicação utilizando uma figurinha dando risada e ironizando torcedores da equipe mandante e a equipe de arbitragem. O camisa sete do Real Madrid marcou duas vezes no empate em 2 a 2 neste sábado (2), pela 27ª rodada do Campeonato Espanhol.

Vini Jr. chegou ao estádio com clima tenso devido aos episódios de racismo vividos em maio de 2023, pela última edição de LaLiga, mas o motivo da esperada confusão foi outro. O jogador provocou os torcedores do Valencia durante a comemoração do segundo gol, que definiu o placar do jogo, mas não foi o principal gatilho da partida.

O nome da virada de chave para "fechar o tempo" no Mestalla é Jesús Manzano, árbitro da partida. Aos 53 minutos do segundo tempo, Brahim fez jogada pela direita e cruzou na cabeça de Bellingham, que desviou no canto direito e marcou o terceiro gol. Jesús Manzano, no entanto, trilou o apito no momento do cruzamento encerrando o confronto.

Todo a delegação do Real Madrid invadiu o gramado reclamando da atitude do árbitro, que, além de encerrar a partida em um lance promissor dentro da área, também não repôs o tempo perdido dentro dos acréscimos por conta da revisão no VAR no lance do pênalti marcado para o Valencia.