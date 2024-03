Gabriel Medina briga por vaga nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 - Sean Evans / ISA Games

Publicado 01/03/2024 19:33 | Atualizado 01/03/2024 19:37

Rio - O Brasil segue vivo na disputa por uma vaga olímpica no ISA Games. O país está empatado com Espanha e França na disputa por equipes, no masculino. Yago Dora avançou na repescagem com a maior nota da competição, assim como Filipe Toledo que também se classificou em primeiro lugar. Já na chave principal, Gabriel Medina avançou na liderança da bateria.

Yago Dora foi o primeiro brasileiro na água. O surfista brasileiro abriu a bateria com um aéreo e conseguiu a maior nota do campeonato com 9,5. Com isso, restou administrar a vantagem para avançar. Filipe Toledo também venceu na repescagem com somatório de 12,17. Toledo enfrentará Yago Dora na repescagem de número 7, mas ambos ainda podem avançar para a fase seguinte.

Com dois aéreos, Gabriel Medina liderou a bateria da rodada 5 da chave principal. O tricampeão mundial conseguiu somatório 12,94 e avançou em primeiro lugar na bateria. O australiano Ethan Ewing ficou em segundo lugar com 11,20.

O ISA Games dá uma vaga extra nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Se vencer a competição por equipe entre os homens, Yago Dora ou Gabriel Medina ficará com uma vaga extra. Filipe Toledo e João Chianca já estão classificados por conta do desempenho no Circuito Mundial de 2023.