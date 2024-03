Zarah Madambi, skatista indiana de apenas oito anos - Divulgação/World Skate

Zarah Madambi, skatista indiana de apenas oito anosDivulgação/World Skate

Publicado 01/03/2024 21:31

Dubai - A jovem skatista Zarah Madambi chamou atenção ao participar do Pré-Olímpico de skate park, disputado em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Aos oito anos, a atleta já compete em sua segunda etapa internacional pela seleção da Índia e contando pontos visando ranking para os Jogos.

Zarah, no entanto, não deve se classificar para Paris 2024 pois ocupa atualmente a 65ª colocação do Ranking Mundial. Apenas as 20 melhores vão para a competição.

O desempenho da jovem promessa nos campeonatos recentes não foi alto, com apenas a 70ª colocação no Mundial de Roma e 61ª na etapa de Dubai.

O skate tem se popularizado cada vez mais entre os jovens e isso tem se refletido no meio profissional. Nas últimas olimpíadas, a média de idade das medalhistas da modalidade foi de 14,5 anos - não há idade mínima para competir em alto nível.