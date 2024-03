Reinier - Divulgação / Girona

ReinierDivulgação / Girona

Publicado 01/03/2024 15:20

Rio - Cria do Flamengo e com contrato com o Real Madrid até 2026, Reinier não descarta um retorno ao futebol brasileiro. O atacante, que foi contratado pelo time espanhol no início de 2020 por 30 milhões de euros (R$ 136 milhões na cotação da época), acumula empréstimos ao Borussia Dortmund, Girona e defende agora o Frosinone, mas nunca conseguiu se firmar na Europa.

“Não gosto de pensar com a cabeça quente, mas se disser que nunca pensei (em voltar ao futebol brasileiro) é mentira. Claro que pensei. Estar em meu país por seis meses ou um ano, perto da minha família. Eu quero jogar, não sei se no Brasil ou em outro lugar, mas quero jogar”, disse Reinier ao site espanhol “Relevo”.

Na atual temporada, Reinier disputou 14 jogos pelo Frosione e marcou apenas dois gols. O atacante não esconde seu carinho pelo Flamengo e disse que segue acompanhando os jogos, mesmo de longe.

“Imagina voltar ao Flamengo. Às vezes vejo pela TV os jogos, o Maracanã cheio, a torcida cantando, é difícil não pensar em voltar”, declarou.

Reinier também revelou detalhes de sua conturbada passagem pelo Borussia Dortmund. O brasileiro contou que se arrepende de não ter procura ajuda psicológica.

“Antes, eu jogava 20, 30 minutos. De repente, eu não jogava mais e o treinador (Marco Rose) me colocava nos jogos mais difíceis, depois de eu estar sem jogar dez partidas. Eu não entendia muito. Estava muito triste, para mim essa temporada não foi do Reinier divertido, eu estava muito diferente. Não sabia o que fazer para melhorar, treinava bem, mas não sei o que aconteceu”, contou o atacante.

“Com certeza, teria sido bom (apoio psicológico). Não sei por que não procurei, só queria jogar vídeo game, não queria pensar em nada. Não tinha ansiedade, eu estava tranquilo, só que estava triste. Depois dos Jogos Olímpicos, eu pensei que era a minha hora, minha oportunidade em um grande clube. Foi um golpe na minha cabeça, não gosto de falar muito desses dois anos na Alemanha”, completou.

Reinier nunca chegou a jogar no time principal do Real Madrid. No entanto, tem vínculo com o time espanhol pelos próximos dois anos e um novo destino dependerá da liberação do clube.