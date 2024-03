Max Verstappen conquistou a pole position do GP do Bahrein - GIUSEPPE CACACE / AFP

Publicado 01/03/2024 15:28

Rio - Max Verstappen manteve o domínio na Fórmula 1 na abertura da temporada de 2024. O tricampeão da Red Bull Racing conquistou a 33ª pole position da carreira e largará na primeira colocação no GP do Bahrein, neste sábado (2), às 12h (de Brasília), no Circuito de Sakhir. O monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, vai largar em segundo, à frente do britânico George Russell, da Mercedes, em terceiro.

Verstappen obteve o primeiro lugar no grid ao anotar 1min29s179 no Q3. O piloto holandês, que parecia esconder o jogo com o terceiro melhor tempo no Q1 e o segundo no Q2, mostrou toda a força da RB20 na fase final da classificação para garantir a pole. O tricampeão, que já largou na frente dos rivais na primeira volta, conseguiu melhorar o tempo na segunda tentativa e confirmou a superioridade.

Apesar da superioridade de Verstappen, a primeira classificação da temporada mostrou um equilíbrio entre as equipes. Ferrari e Mercedes conseguiram diminuir a diferença para a Red Bull. A diferença do tempo do tricampeão para o nono colocado Lewis Hamilton - que deixou a desejar - foi de pouco mais de meio segundo (0s531).

Classificação do GP do Bahrein:

1 - Max Verstappen (RBR) - 1m29s179

2 - Charles Leclerc (Ferrari) +0s228

3 - George Russell (Mercedes) +0s306

4 - Carlos Sainz (Ferrari) +0s328

5 - Sergio Pérez (RBR) +0s358

6 - Fernando Alonso (Aston Martin) +0s363

7 - Lando Norris (McLaren) +0s435

8 - Oscar Piastri (McLaren) +0s504

9 - Lewis Hamilton (Mercedes) +0s531

10 - Nico Hulkenberg (Haas) +1s323

11 - Yuki Tsunoda (RB) - Q2

12 - Lance Stroll (Aston Martin) - Q2

13 - Alexander Albon (Williams) - Q2

14 - Daniel Ricciardo (RB) - Q2

15 - Kevin Magnussen (Haas) - Q2

16 - Valtteri Bottas (Sauber) - Q1

17 - Guanyu Zhou (Sauber) - Q1

18 - Logan Sargeant (Williams) - Q1

19 - Esteban Ocon (Alpine) - Q1

20 - Pierre Gasly (Alpine) - Q1