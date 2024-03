Leila Pereira é a presidente do Palmeiras - Cesar Greco / Palmeiras

Publicado 01/03/2024 15:38

Rio - A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, será a chefe de delegação da seleção brasileira nos amistosos contra Espanha e Inglaterra, que acontecerão nos dias 23 e 26 deste mês, em Wembley e no Santiago Bernabéu, respectivamente. A dirigente irá trabalhar ao lado do presidente Ednaldo Rodrigues e do diretor de seleções Rodrigo Caetano durante a ida para a Europa.

É a primeira vez que Leila atuará como chefe de delegação da seleção principal. Convidar dirigentes para exercer o cargo é um hábito comum da CBF em jogos que acontecem fora do país.

O anúncio ocorreu durante a convocação feita pelo técnico Dorival Júnior, na tarde desta sexta (1), na sede da CBF. A lista, inclusive, teve 26 nomes chamados pelo treinador para os amistosos na Europa, incluindo algumas surpresas, como por exemplo o atacante Savinho, do Girona, da Espanha, e Pablo Maia, do São Paulo.

Veja a lista de convocados por Dorival Júnior para os amistosos na Europa, no final do mês:



Goleiros: Bento (Athletico-PR), Ederson (Manchester City) e Rafael (São Paulo);



Laterais: Danilo (Juventus), Yan Couto (Girona), Ayrton Lucas (Flamengo) e Wendell (Porto);



Zagueiros: Beraldo (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (PSG) e Murilo (Palmeiras);



Meio-campistas: André (Fluminense), Andreas Pereira (Fulham), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Douglas Luiz (Aston Villa), João Gomes (Wolverhampton), Lucas Paquetá (West Ham) e Pablo Maia (São Paulo);



Atacantes: Endrick (Palmeiras), Gabriel Martinelli (Arsenal), Raphinha (Barcelona), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid), Savinho (Girona) e Vini Jr (Real Madrid).