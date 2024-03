Implementação do cartão azul no futebol passou a ser discutida no início de 2024 - Reprodução

Publicado 02/03/2024 16:06 | Atualizado 02/03/2024 16:06



A International Football Association Board (IFAB), o órgão que regulamenta as regras do futebol, anunciou neste sábado (2) algumas mudanças e testes no esporte. Como esperado, o projeto de implementação o cartão azul ficou fora da 138ª Assembleia Geral Anual, na Escócia.

O conselho internacional desistiu da ideia diante da repercussão negativa da novidade, assim como a rejeição da Fifa. Entretanto, haverá novidades nas regras do futebol a partir de 1 de julho de 2024.



Entre elas está a oficialização de substituições adicionais em casos de concussão de jogadores, de acordo com o protocolo necessário. Essa mudança já havia sido testada na Copa do Mundo de 2022.



Veja outras novidades nas regras



- Cada equipe deve ter um capitão que use a braçadeira.

- Os jogadores são responsáveis pelo tamanho e adequação das suas caneleiras, que continuam obrigatórias.



- As infrações de mão na bola não intencionais que gerem pênalti devem ser tratadas da mesma forma que outras faltas.



- Parte da bola deve tocar ou ultrapassar o centro da marca de pênalti nas cobranças de penalidades, e a invasão dos jogadores de campo será penalizada apenas se houver impacto no lance.





Testes confirmados

A International Board também anunciou que possíveis outras mudanças futuras da regra de futebol serão testadas em jogos de categorias de base. Uma delas, para evitar que o árbitro seja envolvido por um grupo de jogadores, diz que somente o capitão poderá se aproximar e conversar com ele.



O aumento para oito segundos no limite que o goleiro pode ficar com a bola na mão (atualmente são seis).