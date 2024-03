Darwin Núñez marcou o gol da vitória do Liverpool sobre o Nottingham Forest - Paul Ellis/AFP

Darwin Núñez marcou o gol da vitória do Liverpool sobre o Nottingham ForestPaul Ellis/AFP

Publicado 02/03/2024 15:06 | Atualizado 02/03/2024 15:06

Inglaterra - Com emoção até o fim, o Liverpool conquistou mais uma vitória e se mantém firme na ponta e lutando pelo título da Premier League. Neste sábado (2), no City Ground, em duelo válido pela 27ª rodada, a equipe comandada por Jürgen Klopp bateu o Nottingham Forest por 1 a 0 com gol marcado no último ataque pelo centroavante uruguaio Darwin Núñez.

Darwin Núñez perdeu os últimos três compromissos dos Reds devido à uma lesão e iniciou o duelo com o Forest no banco de reservas. Ele aproveitou, aos 53 da segunda etapa, o cruzamento que veio da direita dos pés do argentino Mac Allister e cabeceou no canto do goleiro belga Matz Sels.

Com o resultado, o Liverpool chegou a 63 pontos na tabela de classificação e não pode ser ultrapassado pelo Manchester City, que tem 59 e joga neste domingo (3) contra o rival Manchester United no Etihad Stadium.

O próximo compromisso do time de Jürgen Klopp será contra o próprio City, em confronto direto na luta pelo título da temporada 23/24. O Arsenal, que tem 58 pontos e encerrará a rodada apenas na segunda-feira, contra o lanterna Sheffield, corre por fora.