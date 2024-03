Oscar Schmidt entrou para o Hall da Fama do basquete em 2013 - Divulgação/Oscar Schmidt

Oscar Schmidt entrou para o Hall da Fama do basquete em 2013Divulgação/Oscar Schmidt

Publicado 15/03/2024 07:00

Rio - Um dos maiores jogadores de todos os tempos, Oscar Schmidt não tem vaidade quanto a recordes. Em entrevista ao DIA, o Mão Santa não titubeou, dominou a bola laranja e declarou torcida para LeBron James superá-lo como recordista de pontos na história do basquete. O ídolo brasileiro, de 66 anos, apontou a evolução do esporte e da medicina como fatores cruciais para o astro americano se aproximar da marca.

"Para falar a verdade, não vejo a hora de bater esse recorde. Já estava na hora. É sinal da evolução do esporte e também da medicina. O LeBron joga em alto nível porque sempre se cuidou e porque tem uma paixão pelo esporte e pela competitividade. Ele é de outro mundo. Assim como aconteceu comigo, ele só vai parar de jogar quando o corpo não aguentar mais. Ainda vamos ver ele bater muitos recordes", disse.

Oscar Schmidt soma 49.737 pontos na carreira, enquanto LeBron James tem 49.192 — somando a temporada regular e playoffs da NBA, All-Star Game e a seleção americana. O Mão Santa é dono do recorde de pontos da história do basquete desde 27 de outubro de 2001. Na época, superou a marca de 46.725 pontos de Kareem Abdul-Jabbar. O ex-pivô foi o recordista de pontos da NBA por 40 anos, até ser superado LeBron no dia 2 de fevereiro deste ano.

"Os recordes são feitos para serem quebrados. Jovens, que veem ele (LeBron James) jogando e se inspiram nele, vão querer um dia ultrapassar ele e fazer sua marca na história, assim como o LeBron um dia olhou para outros jogadores e se inspirou neles", pontuou o Mão Santa.

A evolução do jogo ofensivo e os problemas defensivos

Ao longo dos anos, o basquete modernizou e passou por muitas mudanças. Com o desenvolvimento do jogo com arremessos mais longos, com foco na linha de três pontos, a defesa tem sido contestada. A NBA, inclusive, realizou uma reunião com o Comitê de Competição da liga para discutir como flexibilizar a defesa e permitir mais contato físico na marcação.

Oscar, no entanto, não acredita que a falta de defesas consistentes colaborem para pontuações mais altas e que isso tenha facilitado LeBron James na busca pelos recordes.

"Tem grandes defensores na liga. É que o jogo mudou. Hoje temos muito mais jogadores acertando bola de três pontos, o que cria certa dificuldade para as defesas. Quando você tem jogadores que são bons de três pontos, você não só consegue fazer muitos pontos desse jeito, mas também cria oportunidade para outros jogadores, inclusive aqueles que tem grande força física e outros estilos de jogo. E quando você pega um jogador como o LeBron, que tem um jogo bastante físico mas que também acerta suas bolas de três, faz belos passes e ainda sabe marcar, é natural que o basquete evolua", frisou.

Oscar Schmidt entrou para o Hall da Fama do basquete em 2013. O Mão Santa era um jogador à frente do seu tempo e ficou conhecido por ser um especialista de arremessos de longa distância numa época em que isso era pouco aproveitado, sobretudo na NBA, a liga norte-americana. Isso, inclusive, foi crucial para o Brasil vencer os Estados Unidos por 120 a 115 e conquistar a medalha de ouro do Pan-Americano de 1987.

Entrar para o Hall da Fama do basquete sem ter atuado na NBA engrandece o legado de Oscar Schmidt. O Mão Santa recusou um convite do New Jersey Nets — hoje Brooklyn Nets — em 1984, pois na época a liga norte-americana não permitia que jogadores da liga defendessem seleções nacionais — a regra mudou em 1989. Oscar não se arrepende da decisão e evitou projetar quantos pontos teria feito se aceitasse o convite.

"Olha, difícil dizer, mas eu acho que teriam sido muitos, viu. Se bem que, na época em que eu fui para o draft, o jogo de três pontos ainda não era tão aceito na liga, então eu teria que bater de frente com o técnico para conseguir jogar de acordo com esse estilo que nós jogávamos na seleção. Mas, me conhecendo, eu teria dado 200% para achar o meu espaço", finalizou.

O caminho de LeBron James até o recorde

Maior pontuador da história da NBA, LeBron James pode superar Oscar Schmidt nas próximas semanas. O craque, que recentemente atingiu a marca de 40 mil pontos na temporada regular da NBA, ainda tem mais 15 jogos com o Lakers na temporada regular e precisa de 545 pontos. A franquia de Los Angeles ocupa o nono lugar na classificação da Conferência Oeste e, por enquanto, estaria classificando para o play-in — torneio de acesso aos playoffs.

Na atual temporada, LeBron James disputou 58 dos 67 jogos do Lakers e tem médias de 25.2 pontos, 7.2 rebotes e 8.0 assistências por jogo. Mesmo que mantenha a média e atue em todos os jogos restantes, ainda não seria o suficiente para superar Oscar Schmidt — somaria 378 de 545 necessários. Com isso, teria que, pelo menos, tentar chegar na segunda rodada dos playoffs para ultrapassar o brasileiro.

Atualmente, o Lakers está a três vitórias do sexto colocado, que garante a última vaga direta para os playoffs. Do sétimo ao décimo, existe uma disputa para definir os últimos dois classificados para a pós-temporada — o já citado play-in. Até o fim do calendário, o Lakers ainda terá jogos importantes contra os principais times das conferências leste e oeste. Ou seja, vai precisar de LeBron James.