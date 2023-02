LeBron James é o novo maior pontuador da história da NBA - AFP

LeBron James é o novo maior pontuador da história da NBAAFP

Publicado 08/02/2023 02:50 | Atualizado 08/02/2023 02:58

A NBA tem um novo recordista de pontos. Após quase 39 anos, a marca de 38.387 pontos de Kareem Adbul-Jabbar foi superado por LeBron James na madrugada desta quarta-feira (8), na partida contra o Oklahoma City Thunder. O ala anotou 38 pontos e terminou a noite com 38.390 pontos. Apesar da noite histórica do camisa 6, o Los Angeles Lakers foi derrotado por 133 a 130.

LeBron James entrou em quadra precisando anotar 36 pontos. Com média de 30 pontos na temporada, o ala precisou de apenas três quartos para alcançar o objetivo. Após a cesta histórica, foi realizada uma cerimônia para homenageá-lo, com direito a presença de Kareem Abdul-Jabbar, que lhe entregou a bola do recorde de presente - como uma passagem de coroa.

Kareem Abdul-Jabbar se tornou o maior pontuador da história da NBA em abril de 1984. Na época, o ex-pivô superou o também pivô Wilt Chamberlain - hoje o sétimo maior cestinha com 31.419 pontos. Abdul-Jabbar e Chamberlain foram rivais durante os anos 60 e 70. O recorde de Kareem Abdul-Jabbar era considerado um dos mais difíceis da liga.

A atual temporada é a 20ª de LeBron James na NBA - a mesma quantidade que Kareem Abdul-Jabbar jogou até se aposentar em 1989. O ala, no entanto, não dá qualquer sinal sobre uma possível aposentadoria e tem médias de 30 pontos, 8.5 rebotes e 7.1 assistências por jogo em 2022/23. O camisa 6 já declarou que pretende em jogar até depois dos 40 anos para jogar ao lado do filho Bronny James.

Em 20 temporadas da NBA, LeBron James defendeu o Cleveland Cavaliers em 11, o Miami Heat em quatro e está em sua quinta pelo Los Angeles Lakers. O ala é tetracampeão da liga e conquistou pelo menos um título pelas três franquias. Ele também foi eleito quatro vezes o melhor jogador da temporada e das finais, além de indicado 19 vezes ao All-Star.

Apesar do desempenho de LeBron James, o Los Angeles Lakers faz uma campanha irregular com 25 vitórias e 29 derrotas. Atualmente, a equipe angelina ocupa o 13º lugar na Conferência Oeste e, por enquanto, está fora da zona dos playoffs. Os Lakers voltam a quadra na próxima sexta-feira (10), às 00h (de Brasília), contra o Milwaukee Bucks, em Los Angeles.