Corinthians - Cacau MoraesReprodução Internet

Publicado 08/02/2023 11:00 | Atualizado 08/02/2023 11:04

Rio - A musa do Corinthians, Cacau Moraes, utilizou as redes sociais para tirar uma onda com o treinador Vítor Pereira e por consequência com o Flamengo, após a derrota do clube carioca para o Al Hilal, da Arábia Saudita, na semifinal do Mundial de Clubes.

"O Vítor Pereira em um mês de Flamengo fez os torcedores do Corinthians terem uma alegria maior que em um ano no clube. Era uma vez o sonho de mais um Mundial", ironizou a beldade torcedora do Timão.

Vítor Pereira, de 52 anos, deixou o Corinthians no fim do ano e acabou acertando com o Flamengo. Após a derrota para o Al Hilal por 3 a 2, o português recebeu muitas críticas dos rubro-negros, principalmente por tirar Arrascaeta e Everton Ribeiro deixando o clube carioca sem apoiador na reta final da partida.