Real Madrid conquistou o Mundial de Clubes quatro vezes no atual formato e tem 100% de aproveitamento - Divulgação/Real Madrid

Publicado 08/02/2023 07:00

Maior campeão do Mundial de Clubes, o Real Madrid estreia nesta quarta-feira (8), às 16h (de Brasília), contra o Al Ahly, do Egito, pela semifinal. O clube espanhol busca o seu oitavo título, sendo o sexto neste século, e defende uma longa invencibilidade. No atual formato, os espanhóis nunca foram derrotados na competição e possuem 100% de aproveitamento.

A última derrota do Real Madrid no Mundial de Clubes aconteceu em 2000, na primeira edição organizada pela Fifa, com o formato diferente do atual. Na fase de grupos, algo que jamais se repetiu, os espanhóis ficaram em segundo lugar, atrás do Corinthians, no critério do saldo de gols. Na disputa pelo terceiro lugar, perdeu para o Necaxa, do México, nos pênaltis.

Desde 2005, quando a Fifa adotou o atual formato do Mundial de Clubes, o Real Madrid disputou oito jogos e conquistou oito vitórias. No formato atual, o clube espanhol foi campeão nas edições de 2014, 2016, 2017 e 2018. Entre as vítimas estão o San Lorenzo, da Argentina; Kashima Antlers, do Japão; Grêmio; e Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos.

Antes da Fifa adotar o atual formato, o Real Madrid ainda disputou o extinto torneio Intercontinental, em 2002. Os espanhóis venceram o Olimpia, do Paraguai, por 2 a 0, no Japão. O clube merengue venceu a mesma competição em 1998, contra o Vasco, por 2 a 1, no mesmo formato, além do Peñarol, do Uruguai, por 5 a 1, em um formato diferente, com jogos de ida e volta, em 1960.

O Real Madrid busca uma vaga na final nesta quarta-feira (8), às 16h (de Brasília), contra o Al Ahly, do Egito, em Rabat, no Marrocos. O vencedor do duelo enfrentará o Al Hilal, da Arábia Saudita, que venceu o Flamengo por 3 a 2 . A decisão será no sábado, às 16h, enquanto a disputa pelo terceiro lugar acontecerá no mesmo dia, às 12h30.

Confira o histórico recente do Real Madrid no Mundial de Clubes:

8 jogos

8 vitórias

22 gols marcados

5 gols sofridos

4 títulos

100% de aproveitamento