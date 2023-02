Jogadores do Flamengo deixam o gramado do Tanger Stadium após a derrota no Mundial de Clubes - FOTO: Khaled DESOUKI / AFP

Publicado 07/02/2023 19:55

O Botafogo provocou o Flamengo após a derrota do rival na semifinal do Mundial de Clubes para o Al Hilal por 3 a 2, nesta terça-feira. O Alvinegro postou uma foto do meia Eduardo vestido com uma típica roupa árabe. Vale lembrar que o jogador, atualmente no Glorioso, defendeu o time saudita entre as temporadas 2015/16 e 2019/20.

"Sheik Eduardo passando na sua timeline nesse final de tarde", escreveu o Botafogo.

Sheik Eduardo passando na sua timeline nesse final de tarde pic.twitter.com/b5H39rr4VO — Botafogo F.R. (@Botafogo) February 7, 2023

Em tempo: Botafogo e Flamengo se enfrentarão em breve. As duas equipes vão se encontrar no dia 25 ou 26 de fevereiro - a Ferj ainda irá confirmar - em jogo válido pela nona rodada do Campeonato Carioca. A tendência é de que a partida aconteça no Mané Garrincha, em Brasília.