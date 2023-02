Everton Ribeiro, do Flamengo, em disputa de bola com André Carrillo, do Al Hilal - FOTO: Khaled DESOUKI / AFP

Publicado 07/02/2023 18:38

Everton Ribeiro analisou a derrota do Flamengo para o Al Hilal por 3 a 2 no Tangier Stadium, nesta terça-feira, pela semifinal do Mundial de Clubes. O capitão do Rubro-Negro parabenizou o time árabe e destacou que eles conseguiram neutralizar o jogo do Fla. Além disso, o meio-campista também admitiu que o Fla teve um começo de 2023 "muito ruim".

"Desde quando fomos campeões, sonhávamos com esse momento. Não conseguimos alcançar nosso objetivo. Eles (Al Hilal) estão de parabéns, conseguiram neutralizar o nosso jogo. Em dois lances ali dentro da área, acabamos tomando os gols, sofrendo uma expulsão, o que realmente fica muito difícil. E não conseguimos, como equipe, neutralizá-los, reverter essa partida. Agora é levantar a cabeça. A gente sabe que vai ser um momento difícil, que vão vir críticas. Vai ser mais um desafio para a gente passar por cima, e só trabalhando que vamos poder sair desse momento, que é um começo de ano muito ruim da gente", disse Everton Ribeiro.

Apesar de dar adeus ao sonho do bicampeonato mundial, o Flamengo ainda tem mais um compromisso no Marrocos. O time carioca volta a campo no próximo sábado, às 12h30 (de Brasília), para enfrentar o perdedor do confronto entre Al Ahly e Real Madrid.

"Como eu falei, tem que trabalhar, juntar as forças porque não é fácil. Temos que fazer tudo novamente, a gente não gosta de viver do passado, nós pensamos sempre no presente. Agora temos um futuro em aberto aí pela frente, temos que trabalhar mais, evoluir mais para alcançarmos novamente o nosso melhor e buscar os títulos", completou o capitão do Flamengo.