Cheirinho, provocação ao Real e sogra de Vítor Pereira: veja os memes da derrota do Flamengo no Mundial

Rio - O Flamengo deu adeus ao sonho do bicampeonato mundial ao ser derrotado por 3 a 2 pelo Al Hilal, na tarde desta terça-feira (8), em Tânger, no Marrocos. Se por um lado a derrota causou tristeza aos milhões de rubro-negros, os rivais não esconderam sua alegria e logo foram à Web tirar sarro com o time carioca. A provocação teve citações ao cheiro, à provocação de Marcos Braz ao Real Madrid e até à sogra do técnico Vítor Pereira. Veja memes!

