Arrascaeta, do FlamengoDivulgação

Publicado 07/02/2023 15:30

Rio - Presente na Copa do Mundo de 2022, o meia uruguaio Arrascaeta, de 28 anos, começou a temporada de 2023 em um compasso diferente do habitual. O jogador não vem demonstrando o mesmo rendimento físico que os companheiros. Recuperado de uma pubalgia, o meia teve uma preparação nas férias bem diferente do restante do elenco e por conta disso começou atrás. Porém, de acordo com o craque, aos poucos ele está se aproximando da melhor forma física.

"Para zerar e ficar bem, tive que dar um tempo de descanso para a mente, para o corpo e não trabalhar nada nas férias. Estava precisando muito porque nos últimos meses sofri bastante com isso. Chegava ao ponto de nem conseguia chutar a bola às vezes. Mas sabemos que tem momentos em que, assim mesmo, temos que dar um pouco a mais do que podemos. Eu sabia no começo do ano ia sofrer mais na parte física porque só agora estou encontrando o meu melhor. É me preparar para dar o meu melhor", afirmou em entrevista ao portal "globoesporte.com".

Arrascaeta é ao lado de Gabigol um dos grandes expoentes da atual geração vencedora do Flamengo. O uruguaio, de 28 anos, falou da relação que tem com o atacante. Os dois chegaram ao Rubro-Negro em 2019 e a partir daquele ano construíram uma história repleta de alegrias e títulos.

"A relação é muito boa. Chegamos praticamente juntos ao Flamengo, nos entendemos muito bem. É um privilégio jogar ao lado dele e dos outros companheiros. Isso é importante para as conquistas, porque nos momentos não tão bons a gente sempre está junto para fortalecer o grupo", disse.