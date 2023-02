Casagrande alertou o Flamengo sobre riscos de eliminação na semifinal do Mundial - Divulgação

Publicado 06/02/2023 19:27

Rio - O Flamengo segue em reta final de preparação para a estreia no Mundial de Clubes, contra o Al-Hilal, da Arábia Saudita, nesta quarta (7), às 16h, em Tânger, no Marrocos. Durante o programa "Fim de Papo", o ex-jogador e comentarista Walter Casagrande falou sobre as expectativas para o torneio organizado pela Fifa.

"O Real ainda é um pouco favorito pelo histórico, mas com os desfalques, o Flamengo tem muita chance de ganhar esse título. Vai depender muito do Flamengo, porque tem a soberba da diretoria, 'ah, nós somos o Flamengo, somos favoritos e vamos ganhar o jogo'. Às vezes o Flamengo perde jogos importantes para ele mesmo, pela soberba que tem e é nítido isso. Mas se passar amanhã vai chegar forte contra um Real desfalcado", disse.

Casão, então, completou falando sobre a semifinal da competição, destacando ser o jogo mais complicado do torneio, especialmente por conta da possibilidade de se tornar um vexame em caso de eliminação.

"O jogo mais complicado do Mundial é a semifinal, você é obrigado a ganhar, se não ganhar é vexame, como aconteceu com o Atlético-MG, Inter e Palmeiras. A pressão é muito grande nesse jogo, que o peso está todo em cima do Flamengo", finalizou.

Além de Flamengo e Al-Hilal, o Real Madrid, da Espanha, e o Al-Ahly, do Egito, também estão na semifinal da competição, e se enfrentam na quarta (8). A final e a disputa de terceiro lugar do Mundial de Clubes estão marcados para o dia 11.