Fla Fan Fest será realizada na sede de remo do clube, na Lagoa Rodrigo de FreitasDivulgação

Publicado 06/02/2023 16:44

Rio - A sede do Flamengo receberá a Fla Fan Fest, para transmissão do Mundial de Clubes, no pátio do remo do clube, na Lagoa Rodrigo de Freitas. O evento terá atrações musicais e transmissão das partidas do torneio nos dias 7 e 11 de fevereiro.

Ex-jogadores como Adílio e Mozer estão confirmados no evento, além de Arlindinho Cruz e o Grupo Bom Gosto, que comandam o palco em um espaço com vista privilegiada.

O local terá telão de led para a transmissão das partidas, além da presença de mascotes do clube, campinho de grama sintética e uma sala de troféus.

Para quem quiser mais conforto, é possível adquirir entradas da Área VIP, com Open Food, e Camarotes com atendimento personalizado.

Os rubro-negros estão empolgados em poder assistir o Flamengo no mundial novamente, na sede do remo, esporte que deu origem à fundação do clube em 1895. Um dos sócios do clube, Bernardo Jermann falou sobre a experiência que os sócio-torcedores terão de aproveitar as instalações do clube em um momento tão especial: "É a ocasião mais especial para os sócios-torcedores estarem presentes e ainda mais próximos do clube, torcendo para nosso time ser campeão do mundo novamente!"

Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos através do site da Ingresse.com. Os sócios-torcedores e associados do clube têm desconto com o cupom FLAMENGO.