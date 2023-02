Thiaguinho deixa por empréstimo o Flamengo após 11 jogos e defenderá o CSA - Divulgação/CSA

Publicado 06/02/2023 15:01

O CSA, que disputará a Série C do Campeonato Brasileiro em 2023, anunciou nesta segunda-feira (6) a contratação de Thiaguinho. O atacante foi emprestado pelo Flamengo.



Aos 21 anos, o jovem disputou duas partidas pelo time reserva do Flamengo no início do Campeonato Carioca. Ele foi titular e atuou os 90 minutos contra o Audax, quando deu assistência para o gol da vitória por 1 a 0, e no 1 a 1 com o Bangu.

Revelado pelo Náutico, Thiaguinho chegou ao sub-20 do Flamengo em 2020 e estreou pelos profissionais em 2021, também quando o clube utilizou um time reserva no Campeonato Carioca.



Em 2022 o atacante foi emprestado ao Houston Dynamo, dos Estados Unidos.

Ao todo, foram 11 partidas pelos profissionais do Flamengo e nenhum gol.