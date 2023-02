Ramon Díaz comandando o Al Hilal na partida contra o Wydad Casablanca - Fadel Senna / AFP

Publicado 05/02/2023 12:44

Com a vitória nos pênaltis contra o Wydad Casablanca no último sábado (04), o Al-Hilal, da Arábia Saudita, enfrentará o Flamengo na semifinal do Mundial de Clubes. O treinador da equipe árabe, o argentino Ramon Díaz, comentou sobre o que espera do Rubro-Negro nesse confronto. Acima de tudo, o comandante pregou muito respeito pela equipe brasileira e mostrou muita expectativa para o duelo.

"Estão muito bem, é uma equipe grande e clube grande. É muito difícil de jogar com eles, mas vamos tentar fazer o nosso. Vai ser um jogo para desfrutar. Nós sabemos o que é Flamengo. Será um tipo de jogo diferente, as duas equipes vão se atacar. Vamos ter que estar muito atentos, nós já estamos muito felizes de ter passado à semifinal e diante de um ambiente muito difícil. Estamos desfrutando", comentou o treinador.

Além disso, Ramon Díaz fez alguns comentários sobre o jogo contra a equipe marroquina e também de alguns desfalques que deve ter contra o Flamengo. Um dos principais jogadores do Al-Hilal e da seleção da Arábia Saudita, o meia Mohamed Kanno foi expulso contra o Wydad Casablanca e não jogará a semifinal. Além dele, o peruano André Carrillo saiu lesionado e deve ser outro nome ausente no duelo contra o Rubro-Negro.

"Estamos contentes porque foi um jogo duro. Os dois times mereciam passar, aconteceu de nós passarmos. Um jogo muito intenso, muito lindo para o público. É um Mundial De Clubes. Esperamos recuperar todos os jogadores. É uma lástima que Carrillo se machucou e que Kanno foi expulso. Sei que vamos ter que replanejar tudo com muita confiança. Temos vontade de seguir e vamos lutar", concluiu.

Flamengo e Al-Hilal se enfrentarão na próxima terça-feira (07) às 16 horas da tarde, no Estádio Ibn Batouta, em Tanger. O vencedor desse confronto irá enfrentar o vencedor de Real Madrid e Al Ahly, que acontecerá na próxima quarta-feira (08), na grande decisão do Mundial de Clubes.