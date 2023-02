Jogadores do Flamengo comemorando gol contra o Al-Hilal, em 2019 - Karim Jaafar / AFP

Jogadores do Flamengo comemorando gol contra o Al-Hilal, em 2019Karim Jaafar / AFP

Publicado 04/02/2023 16:45

O adversário do Flamengo para a semifinal do Mundial foi definido na tarde desse sábado (04). O Al-Hilal, da Arábia Saudita, bateu o Wydad Casablanca, do Marrocos, nos pênaltis após empatar por 1 a 1 no tempo normal. Em 2019, o Rubro-Negro também enfrentou o clube árabe na mesma fase da competição e, naquela ocasião, venceu por 3 a 1 no Estádio Internacional Khalifa, no Catar, para avançar à final.

O Al-Hilal de 2019 contava com jogadores conhecidos no cenário mundial, em especial o atacante italiano Sebastian Giovinco. Além dele, Eduardo, atualmente no Botafogo, o ex jogador do Flamengo, Cuéllar, e o destaque da seleção da Arábia Saudita na Copa do Mundo, Salem Al Dawsari, também jogavam pela equipe. Os dois últimos, inclusive, ainda atuam pelo clube árabe.

Flamengo nervoso faz Al-Hilal sair na frente

Salem Al Dawsari comemorando gol pelo Al-Hilal contra o Flamengo Giuseppe Cacace / AFP

Naquele jogo, em 2019, o Flamengo começou muito mal. Afobado, quem comandou as ações no primeiro tempo foi o Al-Hilal. Logo aos 19 minutos, o lateral Al-Burayk cruzou rasteiro e Al Dawsari abriu o placar no Estádio Internacional Khalifa.

Mesmo após o gol, o Rubro-Negro não conseguia criar grandes chances, e quem mantinha com o controle do jogo foi a equipe da Arábia Saudita. Com contra-ataques perigosos, o Al-Hilal tentava ampliar o placar, enquanto o Flamengo tentava construir ataques, mas não furava a retranca da equipe do Oriente Médio.

Rubro-Negro volta melhor e garante vaga na final

Bruno Henrique comemorando seu gol contra o Al-Hilal Giuseppe Cacace / AFP

No segundo tempo, porém, o Flamengo voltou muito mais concentrado e, logo aos quatro minutos, empatou a partida. Em boa jogada, Gabigol acha bom passe para Bruno Henrique, que apenas rolou para Arrascaeta, que vinha de trás. Sem marcação, o uruguaio chutou para o gol e deixou o jogo no 1 a 1.

A partir dali, o jogo se tornou violento, com muitas faltas e lances polêmicos que poderiam gerar cartão vermelho, como o pisão de Giovinco em Gerson. Mas, aos 78 minutos, Diego, que entrou no lugar do "Coringa", achou belo toque para Rafinha. O lateral cruzou de primeira para a área e Bruno Henrique estava lá para cabecear e virar a partida.

Quatro minutos depois, o autor do segundo gol fez boa jogada pela esquerda e cruza rasteiro para a área, mirando o Gabigol. Porém, o zagueiro Al Bulayhi tenta interceptar, mas acaba mandando contra seu próprio patrimônio, dando números finais à partida. 3 a 1 para o time brasileiro e vaga na final garantida.

A revanche entre Flamengo e Al-Hilal acontecerá nessa terça-feira (07), às 16 horas, no Estádio Ibn Batouta.