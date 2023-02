Éverton Ribeiro, capitão do Flamengo, em ação com a camisa rubro-negra - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 04/02/2023 13:16 | Atualizado 04/02/2023 13:29

O Flamengo estreia no Mundial de Clubes na próxima terça-feira, e os jogadores do Rubro-Negro não escondem a expectativa de jogar o campeonato intercontinental. Porém, o capitão da equipe, Everton Ribeiro, pede tranquilidade e foco para buscar o título.

"Tem que estar concentrado. Lógico que a gente quer muito esse título, mas temos que jogar jogo a jogo. Tem uma semifinal pela frente. A gente sabe que é um jogo muito difícil. E depois, dando tudo certo, vamos atrás desse título que realmente é muito sonhado por todos nós", disse Everton Ribeiro, em entrevista para a Fifa.

Os jogadores do Flamengo fizeram o primeiro treino no Marrocos na manhã desse sábado (04), no estádio Prince Moulay El Hassan, e aguardam o resultado entre Al-Hilal e Wydad Casablanca para saber quem vai enfrentar nas semifinais do Mundial.