Giovanna Crivelari é jogadora do FlamengoFoto: Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 03/02/2023 20:20

Giovanna Crivelari projetou a temporada de 2023 do Flamengo. Neste ano, o Rubro-Negro terá competições importantes pela frente, como a Supercopa do Brasil, o Brasileirão, a Copa Rio e o Carioca. Nesse sentido, a atacante destacou o alto número de campeonatos e avisou que o grupo quer chegar forte em todos.

"O calendário do futebol feminino é recheado. Teremos muitas competições e queremos chegar forte em todas elas. É para isso que nos preparamos e trabalhamos firme. Nosso objetivo é levar o Flamengo ao topo mais alto", disse Crivelari.

Em 2022, o Flamengo foi vice do Campeonato Carioca e caiu na semifinal da Supercopa. No entanto, conseguiu fechar o ano com o título da Brasil Ladies Cup, o que, de acordo com Crivelari, deu um novo ânimo para a equipe nesta nova temporada.

"Batemos na trave ano passado. Mas terminar o ano com o título da Ladies foi muito importante e nos deu um novo ânimo. Ter a oportunidade de iniciar a temporada antes de muitos times também é valioso, teremos a Supercopa para nos conhecer ainda mais, antecipar o encaixe das novas peças. Isso faz muita diferença", disse a jogadora.

O pontapé inicial do Flamengo na temporada 2023 será já neste fim de semana. As Meninas da Gávea entram em campo neste domingo, às 10h30, para enfrentar o Ceará no Estádio Luso-Brasileiro. O jogo é válido pelas quartas de final da Supercopa do Brasil.

"Estamos nos preparando muito, é a primeira oportunidade de mostrar nosso trabalho em 2023. Não temos espaço para errar em um campeonato assim, então entraremos em campo decididas do que queremos e, dessa forma, almejamos conquistar esse título", contou a atacante.