Cuéllar, Vinicius Junior e Michael, em ação pelo FlamengoGilvan de Souza e Paula Reis / Flamengo

Publicado 03/02/2023 17:55

Em busca do seu segundo título do Mundial de Clubes, o Flamengo pode reencontrar alguns jogadores que tiveram passagens recentes pela equipe. Dois deles, Michael e Gustavo Cuéllar, jogam pelo possível adversário do time brasileiro na próxima terça-feira, o Al-Hilal. E Vini Jr, o mais conhecido entre eles, pode enfrentar o Rubro-Negro na final do torneio intercontinental em Marrocos vestindo a camisa do Real Madrid, no dia 11.

O nome mais famoso é o de Vini Jr. O ponta do Real Madrid e da seleção brasileira foi formado nas categorias de base do Flamengo, onde jogou desde os seus 10 anos e sempre foi tratado como uma estrela. Antes mesmo de subir para o profissional do Rubro-Negro, o jogador foi vendido para o Real Madrid por 45 milhões de euros, cerca de R$ 164 milhões na cotação da época.

Vinícius Junior em ação pelo Flamengo Divulgação / Flamengo

Porém, antes de se transferir para a equipe espanhola, Vini Jr jogou uma temporada e meia pelo Flamengo, e teve muito destaque. Ao todo, jogou 70 partidas e marcou 14 gols, além de dar cinco assistências com a camisa rubro-negra. Caso se encontrem na final, será o primeiro jogo entre o ponta e o clube que o revelou.

Altos e baixos no Flamengo

O ponta de 26 anos é outro jogador que pode enfrentar seu antigo clube no Mundial de Clubes. Em princípio dúvida por dores musculares, ele foi inscrito pelo Al-Hilal para a disputa do torneio e deve ser relacionado pela equipe da Arábia Saudita.

Michael em ação pelo Flamengo Divulgação / Flamengo

Michael jogou no time rubro-negro entre 2020 e 2021, e foi campeão brasileiro por lá. Ele chegou vindo do Goiás, após ser eleito a revelação do Brasileirão de 2019, em uma transferência de 7,5 milhões de euros, cerca de R$ 34,5 milhões de reais na época.

Michael teve um 2020 apagado, sem muito destaque e bastante criticado pela torcida. Porém, no ano seguinte, ele liderou o ataque rubro-negro junto de Gabigol e Bruno Henrique. Naquela temporada, o atacante disputou 62 partidas, marcou 19 vezes e deu 10 passes para gols. Após esse bom desempenho, ele foi vendido para o Al-Hilal em 2022 pela bagatela de 8,45 milhões de dólares, cerca de R$ 45,5 milhões, por 80% dos direitos federativos do atleta.

Chance de novo reencontro

Outro atleta que o Flamengo pode reencontrar no Mundial é o volante Gustavo Cuéllar, companheiro de Michael no Al-Hilal. O colombiano atua na Arábia desde 2019, mas antes disso foi atleta do Rubro-Negro por três temporadas e meia.

Gustavo Cuéllar em ação pelo Flamengo Marcelo Cortes / Flamengo

Cuéllar chegou no Flamengo em 2016, vindo do Deportivo Cali. Em três anos e meio jogando pela equipe carioca, o colombiano caiu nas graças da torcida, muito devido à sua raça e papel defensivo importante no meio de campo rubro-negro. Ele jogou 167 partidas pelo clube e marcou dois gols.

No meio de 2019, Cuéllar foi vendido para o Al-Hilal por 7,5 milhões de euros, cerca de R$ 34 milhões na época. Desde que chegou na Arábia, o colombiano é peça constante na equipe titular.

Caso o Al-Hilal vença o Wydad Casablanca no próximo sábado, às 11h30, o colombiano vai para o seu segundo confronto contra o Flamengo. O primeiro aconteceu em 2019, no Mundial de Clubes. Naquela ocasião, o time brasileiro bateu o árabe pelo placar de 3 a 1.

* Matéria do estagiário João Pedro Cupello sob a supervisão de Hugo Perruso