Flamengo volta ao Marrocos sonhando com a conquista de seu segundo Mundial de ClubesDivulgação / FIFA

Publicado 03/02/2023 12:34 | Atualizado 03/02/2023 12:51

O Flamengo desembarcou na manhã dessa sexta-feira no Marrocos para a disputa do Mundial de Clubes da Fifa. Não é a primeira vez que o Rubro-Negro irá participar de uma competição no país africano. Há 55 anos, os cariocas fizeram uma excursão para disputar um torneio na região e voltaram para o Rio de Janeiro com a taça na bagagem. Desta vez, o Flamengo vai em busca do título do mais importante campeonato de clubes do mundo. A equipe de Vítor Pereira estreia na próxima terça-feira, contra o vencedor do jogo entre Al Hilal, da Arábia Saudita, e Wydad Casablanca, do Marrocos.

Se trata da Copa Mohamed V, campeonato organizado pela Federação Real Marroquina de Futebol, apoiada pelo Comitê Africano de Futebol e que foi descontinuada em 1989. Esse torneio já foi vencido por gigantes da Europa, como Real Madrid, Bayern de Munique e Barcelona. Além disso, outros clubes brasileiros já disputaram esse torneio, como o Grêmio e São Paulo, porém a única equipe do país que o conquistou foi o Flamengo.

Essa ocasião foi em 1968. No primeiro jogo da Copa, uma semifinal, o Rubro-Negro enfrentou o FAR Rabat, do Marrocos, e teve dificuldades para vencer a equipe africana por 2 a 1. Liminha e Silva fizeram os gols do Flamengo na partida. No outro lado da chave, o Racing, da Argentina, bateu o Saint-Éttiene por 1 a 0, e enfrentaria o clube brasileiro em uma final sul-americana.

Na grande decisão, o Racing saiu na frente logo aos cinco minutos de partida, porém o Flamengo empatou no primeiro tempo com um gol de Luís Cláudio. Na segunda etapa, os cariocas voltaram melhor e conseguiram a virada com Liminha. Logo depois, Silva ampliou dando maior conforto aos rubro-negros. A equipe da argentina chegou a diminuir no fim, mas o placar de 3 a 2 garantiu o título da Copa Mohamed V de 1968 para o Fla.

* Matéria do estagiário João Cupello sob a supervisão de Pedro Logato