Arrascaeta é uma das esperanças do Flamengo no Mundial de Clubes - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 03/02/2023 14:25

O Flamengo mudou a programação inicial e realizou apenas um trabalho na academia em seu primeiro dia no Marrocos nesta sexta-feira (3). Os jogadores permaneceram no hotel SPA Vichy Celéstins.



"Ainda temos alguns dias para trabalhar. É aproveitar esse dias para trabalhar o que der , focados no nosso objetivo", afirmou Santos à TV Globo na chegada ao país.



Somente neste sábado o técnico Vítor Pereira realizará a primeira atividade no campo, de olho na semifinal de terça-feira (7). O português buscará soluções para ajustar, em especial, o sistema defensivo e o meio de campo, principais problemas neste início de trabalho.



A mudança na programação inicial deveu-se à longa viagem do Rio de Janeiro a Rabat. Foram mais de oito horas de voo e a delegação do Flamengo chegou ao Marrocos por volta das 11h (7h de Brasília).



Foram necessárias mais duas horas para elenco, comissão técnica e demais integrantes da delegação chegarem ao hotel onde estão hospedados.



"O tempo de recuperação não foi ideal, gostaríamos de chegar com mais tempo de trabalho. Porém, agora é aproveitar esses poucos dias para evoluir. Acredito que possamos olhar nossos erros e evoluir. Temos noção do que precisamos percorrer e melhorar. Acreditamos que a questão defensiva deva ser a prioridade", disse o português.



O Flamengo inicia a caminhada em busca do segundo título no Mundial de Clubes na terça-feira, às 16h (de Brasília) contra o vencedor do duelo entre Al-Hilal, da Arábia Saudita, e Wydad Casablanca, do Marrocos. Estas equipes se enfrentam neste sábado, às 11h30 (de Brasília).