Arturo Vidal foi xingado por torcedores antes do embarque do Flamengo para o Mundial de Clubes - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 02/02/2023 19:49

Rio - Após se oferecer ao Colo-Colo , o volante Arturo Vidal tem sido bastante criticado pela torcida do Flamengo. Nesta quinta (2), pouco antes do embarque da equipe para o Mundial de Clubes, alguns torcedores que estavam na porta do CT Ninho do Urubu fizeram xingamentos ao chileno.

Torcedores do Flamengo xingam Arturo Vidal na porta do Ninho do Urubu.



Na sequência, cantaram para o volante chileno: ‘O meu Flamengo não precisa de você’.

@geglobo @soyyleticia pic.twitter.com/n9ep96hK7i — Planeta do Futebol (@futebol_info) February 2, 2023 Ontem, Everton Ribeiro, capitão da equipe, falou sobre a situação, e admitiu estar surpreso com as últimas atitudes do volante chileno, mas afirmou que Vítor Pereira irá conversar com o jogador e conseguir controlar toda a situação. Ontem, Everton Ribeiro, capitão da equipe, falou sobre a situação, e admitiu estar surpreso com as últimas atitudes do volante chileno, mas afirmou que Vítor Pereira irá conversar com o jogador e conseguir controlar toda a situação.

"Foi uma surpresa, porque o Vidal é um cara consagrado, agrega muito. Realmente, é um cara de grupo. Ali, ele demonstrou um pouco de insatisfação. Não era o melhor momento, fora de campo pode gerar uma desconfiança, mas a gente sabe o jogador que ele é, a índole dele e não vejo problema grande. Com certeza o Vítor vai conversar (com o Vidal)", disse Everton, antes de completar:

"São dois caras vencedores, que querem vencer. Com certeza isso não vai abalar a confiança que um tem no outro e que a gente tem como equipe, sempre pensando no geral, no campeonato. Ninguém é maior que o Flamengo, então, vamos seguir em frente, porque temos uma grande disputa pela frente, que é o Mundial", finalizou o jogador.